Vaasa-lehden päätoimittaja vaihtuu väliaikaisesti

Vaasassa ilmestyvän kaupunkilehden eli Vaasa-lehden päätoimittaja vaihtuu runsaan puolen vuoden ajaksi.

Päätoimittaja Anne Laurila jää ensi maanantaina kesälomalle ja jatkaa siitä suoraan puoleksi vuodeksi palkattomalle apurahavapaalle. Hän palaa toimitukseen ensi keväänä.

Tällä välin vs. päätoimittajana on FM Laura Krohn. Hän siirtyy kaupunkilehden päätoimittajan sijaiseksi mediakonsernin maakuntalehdestä Ilkka-Pohjalaisesta, jossa hän on kulttuuritoimittajana Vaasan toimituksessa.

Krohn on aiemmin työskennellyt Vaasa-lehden toimittajana syksystä 2021 syksyyn 2022 ollessaan työkierrossa maakuntalehdestä.