Rentoa meininkiä

Hirviniemi kertoo, että Villa Sandvikenin Meet and Eat -menu ja -annos noudattelevat pitkälti ravintolan omaa klassista linjaa. Ravintola on vain perjantaina mukana tapahtumassa, sillä lauantaina siellä on yksityistilaisuus.

Konst o. Deli puolestaan on hakenut ruokainspiraatiota Espanjasta.

– Meille tulee myös kitaristi, joka soittaa espanjalaishenkistä musiikkia.

Hirviniemi odottaa viikonloppuna rentoa meininkiä ja hyväntuulisia ihmisiä. Hän kertoo yllättyneensä siitä, kuinka hiljainen Vaasan keskusta on ollut kesällä, kun ihmiset vetäytyvät huviloilleen.

– Toivottavasti tämä herättelee ihmisiä syksyyn ja ravintolakauteen.

Aikaisemmin Konst o. Deli toimi Oulussa lounasravintolana. Hirviniemen mukaan kaupunkien ravintolakulttuureissa on eroja.

– Ouluun verrattuna vaasalaiset ovat huomattavasti aktiivisempia ravintolapalveluiden käyttäjiä.

Tämän lehden sivuilla 21–23 on lisätietoja Vaasa Meet and Eat -tapahtumasta.