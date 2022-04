Vaasa poikkeaa muista edukseen – Jenkkifutis on täällä myös naisten ja nuorten laji

Amerikkalainen jalkapallo mielletään usein raavaiden miesten lajiksi, jossa otetaan välillä kovaakin fyysistä kontaktia. Vaasassa lajia harrastavat myös naiset ja nuoret.

Wasa Royals perustettiin vuonna 1994, ja vajaat pari vuotta sitten seuraan perustettiin naisten joukkue.

Päävalmentaja Pasi Roimela kertoo, että pelaajia on Wasa Roaylsin naisjoukkueessa tällä hetkellä riittävästi.

Joukkueella on kaksi kertaa viikossa lajiharjoitukset ja kahdesti ohjatut kuntosaliharjoitukset. Lisäksi on ollut kerran viikossa taktiikkaa käsitteleviä videotapaamisia.

– Pelaajistamme vain seitsemän oli pelannut lajia aikaisemmin. Loput viime kauden 30 pelaajasta aloitti lajin nollasta. Erityisesti isoja ja vahvoja pelaajia on harvassa, sanoo Roimela.

Kentällä 11 kerrallaan

Amerikkalaisessa jalkapallossa on kentällä 11 pelaajaa kerrallaan kummassakin joukkueessa. Wasa Royalsin kotikenttänä toimii Kaarlen kenttä.

Naisten joukkueen pelaajilla on taustalla kokemusta erilaisista lajeista. Pelaajavärväyksiä tehdään erityisesti sosiaalisen median avulla.

– Yleisin polku on liittyminen seuraan kaveriporukan mukana. Tärkeintä on, että uskaltaa tulla mukaan. Lajia kuvitellaan usein täysin erilaiseksi kuin se on, Roimela kannustaa.

Viime kaudella Wasa Royalsin naisten joukkue oli I-divisioonan pohjoislohkon kolmas, ja joukkue jäi niukasti pudotuspelien ulkopuolelle.

Tänä vuonna on tavoite saada pudotuspeleissä kotietu, jolloin sarjassa sijoittumisen pitäisi olla vähintään toinen.