Mukaan toivotaan marssijoita ja katsojia

Perinteinen toritapahtuma ja Pride-kulkue järjestetään 16.7. Toritapahtuma alkaa kello 13.15.

– Torilla kuullaan muutama lyhyt puhe. Odotamme terveisiä Vaasan kaupungilta sekä kattojärjestö Setalta Helsingistä, Ukkonen kertoo.

Puheiden jälkeen järjestäydytään kulkueeseen, joka lähtee torilta 14.

– Toivon, että kulkueeseen osallistuu myös perheitä, ja että meidän mukaamme tultaisiin marssimaan tai ihan vain katsomaan.

Kulkue kävelee Hovioikeudenpuistikkoa pitkin kohti rantaa, kiertää Hovioikeudenpuiston Rantakadun ja Hietasaarenkadun kautta, ja jatkaa matkaa kävelysiltaa pitkin Hietasaareen.

– Hietasaaressa on puistopiknik, jossa voi viettää aikaa yhdessä, ja toivon mukaan nauttia lämpimästä kesästä.

Pride-viikko päättyy sunnuntaina Vaasan kirkossa vietettävään sateenkaarimessuun, jonka pitää Porvoon piispa Bo-Göran Åstrand. Sateenkaarimessu on kaksikielinen.

Lisäksi Aleksandra Lemken valokuvanäyttely Meistä – About Us on esillä Vaasan kaupunginkirjastossa koko heinäkuun. Näyttelyn tavoitteena on voimaannuttaa ja lisätä etnisiin vähemmistöihin kuuluvien ja rodullistettujen sateenkaari-ihmisten näkyvyyttä Suomessa.