Vaasaan odotetaan kesäksi paljon sekä kotimaan matkailijoita että turisteja Ruotsista

Monenkokoisia paatteja

Meri ja veneet kuuluvat kiinteästi Vaasaan. Tänä kesänä Vaasan satamissa nähdään paikallisten lisäksi monenlaisia vierailevia paatteja.

Vaasassa järjestetään ensimmäistä kertaa valtakunnallinen ratamoottoriveneilyn tapahtuma Racewknd 30.–31.7. Myös tämä tapahtuma televisioidaan.

– Se on SM-tason osakilpailu. Lähtö on Sisäsatamassa, ja kaikki pääsevät helposti seuraamaan sitä. Yleisö pääsee myös kokeilemaan formulaveneen kyytiä tässä tapahtumassa, Jansson hehkuttaa.

Entäpä suuret risteilijät, nähdäänkö niitä Vaskiluodon satamassa?

– Ainakin loppukesästä niitä on tulossa. Tarkkoja aikatauluja on vielä mahdoton sanoa. Koronapandemia on vaikuttanut risteilyvarustamoihin, ja heidän suunnitelmansa voivat vaihtua nopeastikin.