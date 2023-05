Vaasalainen Kaija Holmqvist lähtee Intiaan aina uudestaan – Lämpö, ystävällisyys, palvelu ja lempeät eläimet ovat hurmanneet matkaajan jo 16 kertaa

Uusi matka varataan heti

Tähän mennessä Holmqvist on käynyt miehensä kanssa Intian Goalla 16 kertaa. Joka kerta kyseessä on ollut monen viikon matka, pisimmillään kolmen kuukauden, ja järjestyksessä 17. matka on jo varattu.

– Heti, kun pääsemme Suomeen, varaamme uuden matkan. Tapaamme olla Intiassa kerrallaan pari kuukautta. Aika menee hurahtaen.

Heillä on vakiohotelli, jonka henkilökunta on tullut jo niin tutuksi, että osa työntekijöistä itkee, kun Holmqvistit lähtevät takaisin Suomeen.

– Korona-aikana emme käyneet siellä pariin vuoteen. Kun palasimme, silloinkin hotellin henkilökunta itki, joskin ilosta.

Holmqvistin mukaan sikäläiset työntekijät ovat todella ystävällisiä ja sydämellisiä.

– Hotelleihin ja Goan rannikolle tulee turistisesongiksi paljon nuoria miehiä töihin Intian pohjoisosista, köyhältä maaseudulta. Naisia siellä ei paljon näe työskentelemässä.