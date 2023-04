Vaasalainen Nico Barrow lähti pelaamaan Saksan pääsarjaan

Fyysistä kovuutta ja taktiikkaa

Barrow on pelannut amerikkalaista jalkapalloa noin kahdeksan vuotta. Hänen mielestään parasta lajissa on fyysisen kovuuden ja pelin taktisen puolen yhdistäminen, sillä molempia täytyy löytyä.

– Pelaan pääasiassa keskushyökkääjänä, mutta pystyn tarvittaessa pelaamaan myös laitahyökkääjän paikalla. Molemmat käyvät minulle, mutta mieluummin olen keskushyökkääjänä.

Pelien ohella Barrow tekee töitä, käy salilla ja viettää aikaa kavereiden kanssa. Hän muutti Espoosta Vaasaan ollessaan 5-vuotias, joten nyt hän on asunut Vaasassa jo yli 15 vuoden ajan.

Barrow on pelannut Royalsin edustusjoukkueessa useita kausia. Vastuu on kasvanut vuosi vuodelta suuremmaksi. Hän on kiitollinen Royalsille ja kehuu vuolaasti seuran toimintaa.

– Jälkikäteen katsottuna olen todella ylpeä siitä, miten Royals on kasvattanut suosiotaan Vaasassa. Seura pyrkii kehittämään nuorista pelaajista parempia, mutta lisäksi myös kasvattamaan nuoria pelaajia miehiksi. Olen oppinut paljon asioita jenkkifutiksesta ja kyvyn ottaa vastuuta, Barrow iloitsee.

Innokkain ja iloisin mielin

Odotukset Saksaan lähdöstä ovat suuret. Asunon hankkimisessa ja muissa käytännön asioissa auttaa seura.

– Lähden sinne pelaamaan innokkain ja iloisin mielin. Tietenkin lähtö hieman myös jännittää, eikä jännitys varmasti helpotu ennen ensimmäistä peliä. Tavoitteena on seuran kanssa voittaa mestaruus, mutta myös kehittyä paremmaksi pelaajaksi ja kasvattaa omaa nimeä.

Barrow on pelannut aikaisemmin myös Suomen maajoukkueen paidassa.

– Pelasin sielläkin keskushyökkääjänä. Se oli mahtava kokemus. Maajoukkueringistä on tarttunut mukaan paljon oppeja ja hienoja muistoja.

Tulevaisuudessa Barrow haluaa olla amerikkalaisessa jalkapallossa niin hyvä pelaaja, että hän pystyy elättämään itsensä pelaamalla.

Vahvuuksikseen hän nimeää monipuolisuuden ja nopeuden.

– Kaikessa on vielä paljon kehitettävää, mutta jos jokin osa-alue täytyisi erityisesti valita, niin sanoisin sen olevan peliäly.