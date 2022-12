Vaasalainen teini tähtää maailman parhaimmaksi – Fia Stenman urakoi tulevana viikonloppuna kotikisoissa

Kovat tavoitteet

Fia Stenmanin, 16, tavoitteena on olla yksi maailman parhaimmista uimareista tulevaisuudessa.

– Vaikea sanoa, koska olen maailman paras, mutta olisiko se kahdeksan vuoden päästä. Ehkä sitten, kun olen reilusti yli 20-vuotias.

Vasa gymnasiumissa opiskeleva Stenman on ahkera harjoittelija, sillä treenejä on viikoittain 10–14 niin, että treenitunteja kertyy 20–26. Uintitreenien lisäksi Stenman käy muun muassa salilla ja lenkillä.

– Uimaharjoituksiin on aina kiva tulla, koska on kiva porukka ja hyvät valmentajat. Aivan kuin tulisin toiseen omaan kotiini.

Stenmanin uintivalmentaja on Juha Hulkki, ja muusta valmennuksesta vastaa äiti Marika Stenman.

– Juha on valmentajana tosi tsemppaava ja ymmärtävä. Tulemme hyvin toimeen. Hän on rauhallinen, ihana valmentaja. Myös äidin kanssa on hyvää yhteistyötä.

Hulkki kuvailee Stenmania määrätietoiseksi ja kovaksi harjoittelijaksi, joka on viime vuosina kehittynyt urheilijana käsittelemään hyvin paineita.

– Välillä muistutan häntä siitä, että pitää myös huilata. Tavoitteet ovat kovat, ja kahdeksan vuotta on aikaa. Kaikki on tietysti mahdollista, kaksi vuotta Stenmania valmentanut Hulkki toteaa.

Hulkki odottaa Vaasan SM-kisoista mitaleja Stenmanin lisäksi muilta vaasalaisuimareilta. Hulkki laskee, että jopa 15–20 mitaliin on mahdollisuuksia.