Vaasalainen Terhi Varjonen paiskii pitkää päivää MM-organisaatiossa – "Jääkiekkointo minut on tähän tuonut"

Rakkaudesta lajiin

Vaasalaiset ja muukin pohjalaismaakuntien väki tuntee Varjosen Yle Pohjanmaan toimittajana, mutta niillä aalloilla häntä ei hetkeen ole nähty eikä kuultu.

Jääkiekon MM-kisaprojektissa hän aloitti viime syyskuussa ja jatkaa kesäkuun loppuun.

Kyseessä eivät ole Varjosen ensimmäiset MM-kisat, sillä hän oli mukana vapaaehtoisena ensimmäisen kerran naisten vuoden 2019 turnauksessa Espoossa ja myös viime vuoden miesten turnauksessa.

Lisäksi takana on ollut muitakin pienempiä vapaaehtoiskeikkoja.

Tälle kerralle Varjoselle tarjottiin päällikköpestiä, ja kun työnantajakin näytti vihreää valoa, hän lähti mukaan. Ennen kaikkea rakkaudesta lajiin, mitenkäs muuten.

– Varmaan jääkiekkointo, joka minulla on aina ollut, on se, joka minut käytännössä on tähän tuonut, hän sanoo.

– En oikein tiedä, mistä se johtuu, mutta lapsuuden perheeni on aina ollut sellainen, että jääkiekkoa on seurattu. Ei meistä kukaan ole pelannut, mutta olemme seuranneet kaikki niin seura- kuin maajoukkuejutut. Luulen, että se on tullut sieltä. Tykkään jääkiekosta lajina tosi paljon.

Myöhemmällä iällä laji on tullut entistä monipuolisemmin Varjoselle tutuksi sitä kautta, että sekä hänen miehensä että poikansa harrastavat jääkiekkoa.

– Olen näihin kymmeniin vuosiin ehtinyt nähdä kaikenlaisia joukkueita.