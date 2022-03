Vaasalaisen Katjan lapsi on huumeidenkäyttäjä: "Aluksi sitä yrittää tehdä kaikkensa, että lapsi pelastuisi"

Toivottomuuteenei kannata heittäytyä

Nuoren huumeiden käyttö on äärimmäisen kuormittava tilanne varsinkin käyttäjän vanhemmille. Miten siinä tilanteessa pystyy elämään ja selviytymään?

Anni Palo tähdentää, että tärkeintä on hakea ja saada itselle apua.

– Koskaan ei voi tietää, kauanko tilanne kestää ja mitä siinä tapahtuu. Siksi pitää työskennellä sen eteen, että itse voi paremmin. Jos sinulla ei ole voimia, et pysty auttamaan silloin, kun läheisesi sitä tarvitsee.

Palo kehottaa hakeutumaan vertaistuen pariin ja puhumaan oikeille ihmisille. Somea ja keskustelupalstoja ei kannata liikaa seurata.

Palo neuvoo yrittämään saada kontrollivimman kuriin. Ainakaan ei kannata jatkuvasti käydä toisen oven takana tai tuijottaa, onko viestisovelluksessa vihreä pallukka.

Luvassa on ylä- ja alamäkiä. Totaalisen toivottomuuteen ei kuitenkaan kannata heittäytyä.

– Niin kauan kuin on elämää, on myös toivoa. Älä luovu uskosta, että lapsesta on ihan mihin vain. Huumeidenkäyttäjät eivät välttämättä usko itse itseensä, joten jonkun pitää valaa uskoa heihin.

Joskus on sanottu, että paras tapa auttaa on katkaista välit. Palon käsityksen mukaan asia on tilannekohtainen. Kaikki eivät halua tai pysty siihen, eikä se sovi kaikkiin tapauksiin.

Kannattaa myös kuunnella tarkalla korvalla itseä.

– Tee asioita, joista saat itselle hyvää mieltä ja yritä löytää tapoja, joilla saisit vietyä ajatukset muualle. Myös mindfulnessista ja muista tietoisen läsnäolon tekniikoista voi saada apua katastrofiajatusten katkaisemiseen, Palo vinkkaa.

Vertaistukiryhmä huumeidenkäyttäjien läheisille kokoontuu kerran kuussa. Lisätietoa Pohjanmaan kriisikeskus Valosta, info@pohjanmaankriisikeskus.fi.