Vaasalaiskuorot kaipaavat lisää tenoreita

Puolitoista vuotta sitten Vaasan suomalaiseen seurakuntaan perustettiin kamarikuoro Canticum Maris, sillä seurakunnan päättäjät haluavat kirkkoihin suuria kirkkomusiikkiteoksia.

Uuden kanttorin, kuoron perustajan Tarja Viitasen sydäntä lähellä on erityisesti englantilainen kirkkomusiikki. Äänenmuodostaja Viena Yrjänä huolehtii muun muassa äänten lämmittelystä harjoituksissa. Kuoron urkurina toimii Jimi Järvinen.

Alusta asti kamarikuoroon olisi ollut enemmän tulijoita kuin on voitu ottaa. Tällä hetkellä muut ääniryhmät ovat täynnä, mutta tenoreissa on vielä tilaa.

Vaatimuksina kuoroon on lauluäänen hallinnan lisäksi nopea omaksumiskyky, aiempi kuorokokemus sekä nuotinlukutaito. Yhteensä kuorolaisia on 45.

Canticum Maris tekee yhteistyötä Korsholman musiikkijuhlien kanssa, ja lähitulevaisuuden tavoitteena on lähteä Italiaan Alta Pusterian kuorofestivaaleille.

Kuoron altto Sannasirkku Autio kertoo, että ajatukset poistuvat kokonaan työasioista, kun joutuu laulamaan tuntematonta melodiaa suoraan nuoteista ja analysoimaan teoksia.

– Parasta kuorossa on riittävän haasteellinen ohjelma. Kuorossa on hauskaa, nauramme paljon. Kuoro on virkistävä, keskittymistä vaativa harrastus.