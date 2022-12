Vaasalaistaiteilija paljastaa olevansa yhä punkkari

Zen ja taide

Mutta takaisin taiteeseen. Äänekkään punk-aatteen rinnalle näyttelyssä asettuvat kuulaat, ei-esittävät maalaukset ja grafiikantyöt.

Niissä näkyy Ahlbäckin kiinnostus aasialaista ja etenkin japanilaista kulttuuria kohtaan.

– Olen luonteeltani hyvin tasainen. En tarvitse elämääni minkäänlaista draamaa. Mitä vanhemmaksi tulen, sitä enemmän kaipaan tietynlaista zen-tilaa.

Näyttelyn teoksista Zen I-III viittaavat suorimmin tähän buddhalaisuuden muotoon, jossa korostetaan meditaatiota, keskittymistä ja läsnäoloa.

Jotain zen-harjoitusta muistuttavaa tuntuu olevan myös Ahlbäckin tavassa tehdä taidettaan.

– Kun lähden tekemään teosta, menen suoraan tyhjän kankaan tai laatan äärelle. En luonnostele tai suunnittelee mitään. Pyrin tekemään teoksen pää tyhjänä ja annan tekemisen itsessään synnyttää teoksen.

Zen-filosofiassa painotetaan ihmisen omaa havaintokykyä ja omakohtaista tietämystä ja sen kehittämistä, jollaiseksi ehkä Ahlbäckin tapaisen taiteen tekemisen tekniikankin voisi mieltää.

Vaikka teokset ovat lähtökohdiltaan osin hyvinkin erilaisia, on kokonaisuus silti yllättävän tasapainoinen.

Ahlbäck on nimennyt näyttelyn joulun aikaan sopivasti suosikkimausteidensa inkiväärin, kanelin ja kardemumman mukaan. Näyttely on muistutus siitä, kuinka maailma on sotien, pandemioiden ja muiden ongelmien keskelläkin silti kaunis, mielenkiintoinen ja jännittävä, täynnä makuja, ääniä ja tuoksuja.

Cata Ahlbäck: Inkivääriä, kanelia ja kardemummaa 18.12. saakka, Maker´s Gallery, Kirkkopuistikko 18, Vaasa.

Pia Timberg