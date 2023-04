Vaasan asukasluku nousi ennätykseen – Myös Mustasaarella oli hyvä vuosi

Vaasan kaupungin kassaan kilahti ennätyskorkeat verotulot toista vuotta peräkkäin. Vuoden 2022 tilinpäätöksen mukaan myös asukasluku rikkoi ennätyksiä.

– Asukaslukumme on nyt 68 170. Se ei ole koskaan ollut näin korkea. Luku nousi viime vuonna lähes neljälläsadalla. Verotulotkin nousivat 6 prosenttia, kaupunginjohtaja Tomas Häyry iloitsee.

Kaupungin verotulot olivat 333,5 miljoonaa euroa. Kaupunki saavutti 9 miljoonan euron tuloksen korkeasta inflaatiosta, koron nostoista ja nousevista terveydenhoitomenoista huolimatta.

Yleinen hintojen nousu sekä tavarantoimittajien toimitusongelmat vaikuttivat siten, että kaikkia suunniteltuja investointeja ei pystytty toteuttamaan. Kokonaisuudessaan kaupunki investoi viime vuonna lähes 44 miljoonaa euroa.

Kaupungin uuden talous- ja strategiajohtajan Cecilia Raunion mukaan talousarvion ylityksiä tuli osin inflaatiosta johtuen. Lainantarve nousi yli 20 miljoonaa euroa.

– Velkataakka on nyt 4 800 euroa per asukas. Lainakantamme on kasvanut maltillisesti viime vuosina.