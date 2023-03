Vaasan Kalevalaisilla on 80-vuotisjuhlavuosi – Yhdistys ammentaa perinteistä nykypäivään

Juhlat pidetään syksyllä

Vaasan Kalevalaisten juhlanäyttelyn 17 valokuvassa yhdistyksen jäsenet kertovat omista Kalevala-koruistaan.

– Esimerkiksi minulla on valokuvassa kaulassa filigraanimunariipus, jonka nimi on Elämän alku. Se on huomenlahja mieheltäni, kun olimme menneet naimisiin. Käytän sitä aina pääsiäisjuhlakauden ajan eli pääsiäisyöstä helatorstaihin. Munakoru on ortodoksinen perinne. Meidät on vihitty keväällä, ja hääpäivämme osuu usein pääsiäisen juhlakaudelle. Juhlistan korulla myös sitä, kertoo Paakkunainen.

Vaasan Kalevalaisten alueyhdistyksellä on jäseniä noin 35. Kalevalaisten Naisten Liitolla on noin 2 500 jäsentä eri puolilla Suomea ja Ruotsia.

Alueyhdistyksen 80-vuotisjuhlaa vietetään vasta syksyllä, yhdistyksen perustamisajankohdan aikoihin.

Näyttely Vaasan Kalevalaisten 80-vuotisjuhlanäyttely Sido silkit silmillesi, kullat kulmille kohota on esillä 30.3. asti käsityön talo Loftetissa, Raastuvankatu 28.