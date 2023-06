Vaasan katujen muistonimet kertovat historian miehistä – Naiset ovat jääneet varjoon

Widd ja Majaneva epäilevät, etteivät päättäjät ole halunneet nimetä katuja naisten mukaan. Vaasassa henkilöiden mukaan nimetyt kadut ovat ajalta, jolloin sukupuolilla ei ollut tasa-arvoista asemaa yhteiskunnassa.

Ihmiset ovat huomanneet kadunnimien epätasa-arvoisen tilanteen ja tiedustelleet asiasta Vaasan kaavoituksen nimiryhmältä.

– Meille on tullut ehdotus, että katuja nimettäisiin naisten mukaan. Emme kuitenkaan voi muuttaa olemassa olevien katujen nimiä näin kevein perustein, Widd kertoo.

Nykyään kaduille on annettu teemanimiä muistonimien sijaan. Esimerkiksi uuden Purolan kadut on nimetty lasten leikkien mukaan, Länsiniityn kadut on nimetty tuleen liittyvin termein ja tulevan Ravilaakson asuinalueen kadut on nimetty tunteiden mukaan.