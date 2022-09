Vaasan kaunein rakennus: Kisassa loistaa kuusi yli muiden, lue lukijoiden perusteluja

Backmanin talo Rantakatu 3:ssa on yksi Vaasan kauniista, jugend-tyyliä edustavista taloista, jotka arkkitehti Alfred Wilhelm Stenfors on suunnitellut. Talon valmistumisvuodesta on eri lähteissä eri tietoja, mutta talon isännöitsijätodistuksen mukaan valmistumisvuosi on 1914. Lukijat kiittelivät tyylikästä, monumentaalista taloa, näyttävää julkisivua ja sen väriyhdistelmiä. Nea Rantanen