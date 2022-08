Vaasan kaupunginteatteri aloittaa syyskauden lasten kummitussadulla

Tärkeintä on nauttia elämästä

Irmeli – kummitusseikkailu on toivoa pursuava esitys, joka saattaa vauhdikkaissa käänteissä paljastaa teatterin taikatemppujakin.

Näytelmän sanoma on, että tärkeintä ei ole aina tietää, mistä on tullut ja mihin on menossa, vaan nauttia elämästä suurena seikkailuna ystävien kanssa.

Irmelin roolin tulkitsee Anna Lemmetti-Vieri, ja Kaunokin roolissa nähdään vieraileva näyttelijä Panu Valo.

Näyttämömestarin roolissa lavalla nähdään teatterin oikea näyttämömestari Nuutti Saari.