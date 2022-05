Vaasan kaupunginteatteri julkisti suurtuotannon – 80-vuotisjuhlan kunniaksi ooppera ja musikaali

Teatterin syksyssä musikaalia, tanssia ja farssia

Vaasan kaupunginteatteri viettää tulevana näytäntökautena 80-vuotisjuhlaansa. Näytäntövuoden teemana on juuret, mikä kuvastuu kauden kaikissa ensi-illoissa. Teoksissa pohditaan, millaisista juurista olemme kasvaneet ja kasvamme.

Syyskauden avaa syyskuun alussa lastennäytelmä Irmeli – kummitusseikkailu. Näytelmässä Vaasan kaupunginteatterissa on tehty suursiivousta, ja teatterin varasto on jouduttu väliaikaisesti siirtämään Julia-näyttämölle. Näyttämömestari Kaunokki on tulossa töihin tavalliseen tapaansa, siivoamaan hiukan pölyttynyttä varastoa, mutta katsomo onkin täynnä väkeä. Teos tehdään yhteistyössä Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun kanssa.