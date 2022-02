Vaasan kaupunginteatterin Alzheimer-näytelmässä on loistavaa näyttelijäntyötä

Loppu lässähtää

Ohjaaja Sini Pesonen on onnistunut nimenomaan henkilöohjauksessa mutta tarinankuljetuksessa loppu lässähtää täysin.

Viimeisen puolen tunnin aikana on useita kohtia, joissa dramaattinen black out päättäisi näytelmän tyylikkäästi. Sen sijaan tarinaa on venytetty ja venytetty hidastetuilla liikkeillä tekotaiteelliseen loppuun saakka.

Tinja Salmen suunnittelemassa lavastuksessa Julia-salin ikkunat on otettu osaksi lavastusta, eikä peitetty mustilla verhoilla, kuten tavallisesti. Ratkaisu on hieno.

Ikkunat symboloivat kurkistusaukkoja muistojen maailmaan. Toisessa näytöksessä lavastus kuvastaa Helenan mieltä, samoin kuin radiosta kuuluvat irralliset puheenpätkät ja laulut, jotka tulevat ja menevät, eivätkä liity mihinkään. Niin kuin ei aina muistotkaan.

Vaasan kaupunginteatteri: Katoava maa. Käsikirjoitus Satu Rasila, ohjaus Sini Pesonen, skenografia Tinja Salmi, äänisuunnittelu ja musiikki Niklas Nybom. Rooleissa Kirsi Asikainen, Jorma Tommila, Emma-Sofia Hautala, Juha Ekola, Iina Laulaja/Senni Perälä. Ennakkonäytös 18.2.2022.