Vaasan kaupunki sai vuodenvaihteessa uuden nuorisotalon, mutta se joutui heti purettavien rakennusten listalle – Samalla listalla on myös Mansikkasaaren ikoni

Nuorisotalo toimetonna

Vanhassa Vaasassa sijaitseva Mustasaaren nuorisotalo on tullut kaupungin omistukseen hiljattain, vuoden 2022 lopussa.

Toiminta siellä on hiipunut jo aikoja sitten.

– Nuorisotalo on seisonut tyhjillään vuosia. Maa-alueen nuorisoseuran ympärillä on omistanut Mustasaaren nuorisoseura, ja Vaasan kaupunki on ollut kiinnostunut siitä maasta. Mutta rakennukselle meillä ei ole käyttöä. Nuorisoseura lahjoitti maan ja nuorisotalon ilmaiseksi kaupungille, ja kaupunki otti maksaakseen nuorisotalon purkamisen kulut, Eklund kertoo.

Kaupungin purkulistalla on myös vähäisempiä kohteita, kuten Porvarinkadun koulun vahtimestarin asunto, joka on ollut pieni lisärakennus koulun kupeessa.

Taulusaaressa Vaskiluodon edustalla on ollut hirsimaja, jota luotsit ovat käyttäneet joskus lepopaikkanaan. Nyt huonokuntoinen rakennus on purkulistalla.

Tämän vuoden purkulistalla on myös Ristinummen ostoskeskuksen ensimmäinen vaihe, joka on jo toteutunut. Vaasa-lehti kertoi Ristinummen ostarin purkamisesta 1.2.2023.