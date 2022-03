Vaasan kissatalossa katsotaan kohti uutta tulevaisuutta

Useimpien meille Vaasan kissataloon tulleiden pentujen lähtökohdat ovat jo alkaa päälle huonot.

Ne ovat syntyneet ulos, navettojen ja latojen alle, ei toivottuina. Emot ovat usein nälkiintyneitä ja sairaita. Siitä huolimatta ne äidin sitkeydellä ovat koettaneet pitää katraistaan huolta.

Vain muutama viime kesän, syksyn ja talven aikana meille tulleista pennuista on menehtynyt. Kaikki pennut, joilla vähänkin toivoa on, olemme hoitaneet.

Eläinlääkärisirkus on ollut melkoinen, ja se on vienyt sekä resursseja että rahaa. Rahaa vaikeimpiin ja kalleimpiin tapauksiin olemme ruinanneet Facebookissa ja lipaskeräyksillä. Mahtavaa on ollut huomata, kuinka ihmiset haluavat tukea meitä!

Palkinnoksi tästä kaikesta saamme nyt seurata työmme tuloksia ja uusiin koteihin lähteneiden kohtaloita.

Viime kesän pennut alkavat olla nuoria aikuisia, ja leikkauksen ajankohta lähestyy.

Kissojen luovutusmaksuun meillä sisältyy leikkaus myöhemmin meidän piikkiimme. Eläinlääkärin odotushuoneessa sitten vaihdetaan kuulumisia. Lähes kaikki tuovat pentunsa leikattavaksi, ja niiden elämään kuuluu yleensä hyvää.

Minni ja Mikki syntyivät ulos

Minnin ja Mikin kohtalo oli aika lailla sinetöity. Tila josta pennut tuotiin kissatalolle, sijaitsee Vaasan lähettyvillä. Ulos syntyneet pennut eivät olleet sillä tilalla juuri kärpästä arvokkaampia. Siellä pennut syntyvät vain kuollakseen parin viikon ikäisinä.

Onneksi naapurustossa asuva nainen näki pentueen ahdingon ja sai pelastettua edes nämä kaksi.

On kauheaa, että eletään vuotta 2022, eikä kissaa viitsitä edes leikkauttaa. Tiedon puutteesta ei voi olla kysymys, joten kyse täytyy olla omistajan välinpitämättömyydestä.

Mutta onneksi edes Minni ja Mikki saivat mahdollisuuden. Niillä on nyt uusi, hyvä koti ja tulevaisuus. Surullista on, että näitä minnejä ja mikkejä edelleen löytyy, joka kevät ja kesä.