Vaasan luistinkerho juhlii 70-vuotistaivaltaan

Satujen pyörteissä huhtikuussa

Vaasan luistinkerhon taitoluistelijat järjestävät seuran 70-vuotisjuhlavuoden kunniaksi toisenkin tapahtuman.

Satujen pyörteissä -esitys nähdään sunnuntaina 2.4. niin ikään Vaasan jäähallissa. Esityksiä on päivän aikana kaksi, kello 13 ja 16.

– Näytös on aina koko seuran yhteinen ponnistus. Mielestäni sitä on kiva tehdä, ja luistelijat nauttivat siitä paljon. Se on kauden lopun huippukohta lapsille, kiteyttää Pukkila.

Esityksessä nähdään katkelmia vuosien varrelta eri näytöksistä, kuten Frozenista, Tuhkimosta ja Viidakkokirjasta.

– Siitä on tulossa hyvä show, jossa meidän luistelijamme pääsevät nauttimaan ja loistamaan jäällä. Näytös on erityyppinen tapahtuma kuin kilpailu, mutta vapautuneisuus on samalla tavalla tärkeää kuin kilpailuissakin.

Monipuolinen laji

Seura on järjestämässä molempia tapahtumia hyvällä fiiliksellä.

– Näytöstä olemme alkaneet suunnittelemaan jo viime vuoden puolella. Kotikisa on myös kaikkien odottama hetki, johon on ladattu isot odotukset, toteaa Toivanen.

Hän kiteyttää vielä luisteluharrastuksen hyödyt.

– Laji opettaa muun muassa tasapainoa, motorisia taitoja ja asioiden käsittelyä henkisesti. On hyvä oppia, miten pääsee yli siitä, kun jokin asia ei heti onnistu. Luistelussa näitä asioita on mahdollista harjoitella.