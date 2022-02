Lennokkaita ja liukkaita laskuja – Opiskelijat testasivat Vaasan pulkkamäkiä lähestyvän laskiaisen ja hiihtoloman kunniaksi

Pisimmät laskut Ristinummella

Ristinummen pulkkamäki sijaitsee Vesilaitoksentien hiekkamontuilla. Kävelymatkan päässä pulkkamäestä löytyy laavu ja grillauspaikka.

Vanhan Vaasan kadun varrelta, frisbeegolfradan ja skeittialueen läheisyydestä, löytyy parkkipaikka. Mustasaaren Mariegårdin hautausmaan parkkipaikalta mäkeen on noin 500 metrin kävelymatka.

Pulkkamäki vaikuttaa laskijoista melko jyrkältä. Lukuun ottamatta yhtä hyppyriä, joka on helppo kiertää, mäki on tasainen. Irtolumi on kuitenkin jäätynyt paakuiksi.

– Mäki on luminen, mutta melko kova, Karekivi miettii.

– Aivot vain tärisee laskiessa, Laine nauraa.

Testatuista mäistä Ristinummen pulkkamäki on kuitenkin eniten laskijoiden mieleen. Vauhti on sopiva, eikä suuria hyppyreitä juuri ole. Oikealla laskupelillä voi laskea pitkälle ilman, että mäen päättymistä tai risteävää liikennettä tarvitsee varoa.

Ristinummen pulkkamäessä hurjemmille laskijoille löytyy isomman mäen vierestä pienempi ja kapeampi mäki. Siinä hyppyreitä on useita peräjälkeen. Mäkiä erottava lumivalli estää kuitenkin eksymisen hurjastelijoiden puolelle.