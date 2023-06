Vaasan seudulla on useita eritasoisia frisbeegolf-ratoja – katso, missä ne sijaitsevat

Kilpailuja aloittelijoillekin

Parasta Solvinin mukaan frisbeegolfissa on kilpaileminen.

– Myös lajin sosiaalisuus on erityisen mukavaa. Ei ole väliä, mihin tulet harrastamaan tai kilpailemaan, koska aina paikalla on muita harrastajia, jotka haluavat auttaa toisiaan. Yhteishenki lajin parissa pelaavilla on hyvä.

Aloittelijoille Solvin jakaa selkeitä vinkkejä.

– Aloittelijoiden kannattaa rohkeasti kysyä neuvoja muilta pelaajilta. Myös seuroilta saa tukea, jos sitä tarvitsee. Kannattaa tulla rohkeasti mukaan seurojen toimintaan, koska kaikki haluavat, että aloittelijatkin viihtyvät radoilla mahdollisimman hyvin.

Vaikka olisi lajin aloittelija, halutessaan kilpailemaan pääsee nopeasti.

– Vaasassa on esimerkiksi kaikille avoimia viikkokilpailuja useilla radoilla. Lisäksi on Pohjanmaa Tour ja kaupunkisarja matalan kynnyksen kilpailuja varten. On myös hyväntekeväisyyskisoja, kuten Eturauhas Open 2023 marraskuussa, jonne kaikki voivat osallistua.