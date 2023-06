Vaasan seurakuntakeskuksen kaavoitustyö alkaa – Nyt voi tutustua suunnitelmiin

Vaasan seurakuntayhtymä on jo vuosia miettinyt tilatarpeitaan seurakuntakeskuksessa Koulukatu 26–28:ssa.

1950-luvulla rakennetussa toimitalossa sijaitsee esimerkiksi kirkkoherranvirastot ja myös asuntoja. Lisäksi seurakuntakeskukseen kuuluu Vaasanpuistikon ja Koulukadun kulmassa olevat, 1970-luvulla rakennetut lisärakennukset.

Tilat ovat osittain erittäin huonossa kunnossa, ja siellä on sisäilmaongelmia. Sen vuoksi seurakuntakeskus kirkkoherranvirastoineen muuttaa tämän vuoden aikana väistötiloihin Raastuvankatu 13:een, entisiin lääkärikeskus Mehiläisen tiloihin.

Seurakuntayhtymä omistaa tontin, jolla seurakuntakeskuksen rakennukset ovat, ja yhtymä on pyytänyt Vaasan kaupungilta seurakuntakeskuksen uudelleenkaavoittamista. Alue on merkitty YK-alueeksi eli kirkollisten toimintojen ja julkisten palvelujen alueeksi.

Vielä muutama vuosi sitten seurakuntayhtymä suunnitteli kaikkien kolmen rakennuksen purkamista kokonaan ja kahden uuden rakentamista niiden tilalle (Ilkka-Pohjalainen 8.5.2020). Uusista rakennuksista toisen piti tulla seurakuntayhtymän käyttöön. Toiseen rakennettaisiin asuntoja.

Kiinteistöpäällikkö Kalle Pulkkinen kertoi tuolloin haastattalussa, että vanhat tilat eivät palvele enää tarkoitustaan:

– Niissä on meille liikaa tilaa nyt, kun henkilökuntaa on vähemmän. Tiloja ei pysty muuntelemaan, eikä niitä kannata korjata. Vesijohdot, viemäriputket, lämmitysjärjestelmä, ilmastointi, lämpöeristeet, ikkunat, katot ja julkisivut olisi kaikki uusittava. Meillä on sisäilmaongelmaa, ilmanpuhdistimia on joka nurkassa. Ja tilat ovat niin vanhanaikaiset, ettei niistä saa toimivia.

Nyt seurakuntayhtymä haluaa kuitenkin remontoida 1950-luvun talosta asuintalon, jonka alimpiin kerroksiin tulee toimisto- tai liiketiloja. Sen vuoksi kaavamerkintää täytyy muuttaa. Samalla tarkistetaan koko Vaasanpuistikko 3:n korttelin järjestelyt ja suojelutarve. Seurakuntayhtymä haluaisi yhä purkaa ainakin lisärakennusten korkean osan Koulukadun ja Vaasanpuistikon kulmassa.

Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on julkisesti nähtävillä 7.6. saakka.