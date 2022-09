Vaasan seutu on nyt vahvasti kirjallisuuden kartalla

Sture Uddin ajatuksia vauraudesta

Elokuussa ilmestyi palkitun valokuvaajan Jaakko Heikkilän kuvapainotteinen, komeasti taitettu teos Vaurauden filosofia.

Kirjaa varten Heikkilä on kuvannut ja haastatellut rikkaita suomalaisia, jotka ovat vaurastuneet eri tavoin. Valokuvaaja halusi tuoda esiin ihmisen vaurauden takaa ja inhimillistää varakkuutta.

Yhdeksän haastatellun joukossa on yksi ainoa pohjalainen.

Hän vaasalainen yrittäjä Sture Udd, jonka konserniin Vetokannaksen Pukinkulmassa kuuluvat muun muassa painotalo UPC Print, Wasa Innovation Center ja pienpanimo Bock’s Corner Brewery.

Kirjan katkelmalliset tekstit ja valokuvat Uddin kotoa paljastavat monialayrittäjälle ominaisia asioita.

Kirjan mukaan Uddin motto on: ”Kehitys on vaurautta – raha on rikkautta.”