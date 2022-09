Vaasan Sport on paljon muutakin kuin edustusjoukkue jääkiekon Liigassa – Lue, miten yhtiö vaikuttaa koko Vaasan seudulla

Sportista Vaasa tunnetaan

– Ympäri Suomea Vaasa tunnetaan nimenomaan Vaasan Sportista, Tropiclandiasta ja Wasalinesta. Tässä järjestyksessä. Tämä selvisi, kun teetimme paneelitutkimuksen vuonna 2020, kertoo Sportin myyntipäällikkö Juho Autio.

Tutkimukseen vastasi aikuisväestöä eri puolilta maata.

Saman tutkimuksen mukaan noin 29 prosenttia vastaajista kokee, että Sport vaikuttaa myönteisesti heidän käsitykseensä Vaasasta paikkakuntana.

Autio sanoo, että edustusjoukkue tiedostaa hyvin sen, että he edustavat paitsi Sportia, myös Vaasaa pelimatkoillaan muualla Suomessa ja ulkomaillakin.

– Siitä keskustellaan joukkueen kanssa joka vuosi, koska kannattajat ja muutkin katsojat seuraavat yksittäisiä pelaajia tosi paljon.

Kannattajien vaikutusta Autio ei voi kyllin korostaa.

– Fanien merkitys on valtava. He luovat kotiotteluissa tunnelmaa. Toimimme tunnebisneksessä, ja kannattajat luovat merkityksen koko meidän toiminnallemme. Heillä on intohimoa lätkään, ja he elävät joukkueen mukana, vaikka välillä olisi vaikeaakin.

Sportin kannattajat eivät ole vain vaasalaisia, vaan he tulevat koko Pohjanmaan rannikkoalueelta.

– Aivan mahtavaa, että kannattajat tulevat otteluihin matkojen takaa, ja moni matkustaa myös Sportin vierasotteluihin kannustamaan, Autio iloitsee.