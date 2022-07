Vaasan tori elävöityy 615 neliön aktiviteettialueella, jossa on tekemistä kaikenikäisille

Leikkiä, herkuttelua ja hurjastelua

Suurelle alueelle mahtuu aktiviteettia kaikenikäisille.

– Perheen pienimmille on toimintoseinä, jossa on helmitaulu ja aakkosia. Sitten on minivene, jossa on pieni liukumäki sekä mökki, joka voi toimia esimerkiksi torikioskina lasten leikeissä, Söderström kuvailee.

Alueelle on hahmoteltu myös penkkejä ja kukkaruukkuja. Söderströmin mukaan tekonurmelle voi tulla myös piknikille, juoksemaan tai vaikka heittämään kuperkeikkoja.

Lisäksi alueelle on hahmoteltu pumptrackia, eli aaltoilevaa ajorataa, joka soveltuu niin skuutilla, skeittilaudalla, polkupyörällä kuin pyörätuolillakin ajettavaksi.