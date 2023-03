Vaasan Vedellä kiireinen vuosi saneeraus- ja rakentamiskohteiden kanssa

Viestipalvelu käyttöön

Asukkaiden arkeen työmaat eivät juuri vaikuta, verkostopäällikkö lupaa.

– Tietysti paikallisia ja hetkellisiä kulkemishaasteita ja talousveden katkoksia saattaa tulla.

Vaasan Vesi ottaa kevään aikana käyttöön asukkaille suunnatun viestipalvelun. Tekstiviesteillä tiedotetaan vesihuollon häiriötilanteista.

Maksuttomaan palveluun voi rekisteröityä Vaasan Veden kotisivujen kautta.

Tämän vuoden alussa veden ja jäteveden käyttömaksut ovat nousseet Vaasassa viisi prosenttia. Edellinen kymmenen prosentin korotus tehtiin vuosi sitten.

Korotuksia perustellaan nimenomaan suurilla investointi- ja saneeraustarpeilla. Vaasa on kaupunkina vanha kuten on vesijohtoverkostokin eli saneerattavaa riittää. Talousarviossa vuosille 2022–2026 Vaasan Veden kokonaisinvestoinneiksi on merkitty 57 miljoonaa euroa.

Ensi vuonna maksuja saatetaan joutua korottamaan lisää.

– Stormossen nostaa vuosittain lietteenkäsittelymaksuja. Lisäksi kuljetus– ja materiaalikustannukset ovat maailmanpoliittisen tilanteen vuoksi nousseet noin 30 prosenttia.

Valtakunnallisesti katsoen Vaasan Veden kuluttajahinnat ovat keskitasoa, ei halvinta, mutta eivät kalleintakaan.

– Siinä meidän on hyvä olla, Jantunen toteaa.