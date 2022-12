Vaasan Vesi nostaa vesimaksujaan vuoden alussa

Lähivuosien investoinnit 57 miljoonaa

Talousarviossa vuosille 2022–2026 osuvien investointien laajuus on 57 miljoonaa euroa.

Suurimmat rahaa nielevät hankkeet ovat Pilvilammen vesilaitoksen uudistaminen, uusi vesitorni ja Kurikan syväpohjavesitutkimushanke. Jantunen lisää, että kemikaalien, materiaalien ja energian hinnannousu tuntuu myös Vaasan Veden taloudessa.

– Vaikutusta on syytä tarkastella lähemmin ensi vuonna, Jantunen sanoo.

50 vuotta palvelleen Pilvilammen vesilaitoksen uudistukseen on lähivuosille varattu 17,4 miljoonaa euroa.

– Tilanne siellä on nyt se, että vesilaitoksen viereen on rakennettu uusi alavesisäiliö pumppaamoineen, jolla on saatu lisää allastilavuutta veden varastointiin.

Nyt työn alla on tarjouskysely otsonointi- ja aktiivihiililaitoksesta. Ne korvaavat käytössä olevat tiensä päähän tulleet hiekkasuodattimet.