Vaasassa Alskatintien kevyen liikenteen silta hehkuu teemaviikon väreissä – Oranssi muistuttaa väkivallasta naisia vastaan

Oranssit päivät -kampanja vastustaa maailmanlaajuisesti naisiin ja tyttöihin kohdistuvaa väkivaltaa.

Oranssit päivät on yksi suurimmista YK:n tasa-arvojärjestö UN Womenin kampanjoista, jota vietetään myös Vaasassa. Oranssit päivät alkaa tulevana perjantaina 25.11. ja päättyy YK:n ihmisoikeuksien päivänä, lauantaina 10.12.

Sukupuolittunutta väkivaltaa kokee maailmanlaajuisesti noin joka kolmas nainen.

Vaasassa monia tapahtumapaikkoja

Kauppakeskus Rewellissä on 25.11. kello 16–18 tapahtuma teemalla Onko elämä ruusuilla tanssimista? Ohjelmassa on mm. tanssiurheiluseura Rollingin tanssiesitys sekä viulisti Satu Sundénin ja cajonisti Pasi Luoman musiikkiesitys. Tapahtumassa jaetaan oransseja ilmapalloja.

Pohjanmaan museossa on maksuton sisäänpääsy lauantaina 26.11. kello 10–17. Näyttelyyn We Have A Dream on opastukset kello 14 suomeksi ja kello 15 ruotsiksi. Lisäksi Vaasan ensi- ja turvakoti ry sekä Rikosuhripäivystys esittäytyvät Pohjanmaan museon aulassa kello 13.

Pohjanmaan museo valaistaan oranssiksi 26.11. ja Alskatintien kävelysilta 25.–30.11.

Vaasan pääkirjaston edessä oleviin puihin ripustetaan oransseja neulegraffiteja 25.11.–10.12., ja samaan aikaan on pääkirjaston aulassa esillä aiheeseen liittyvää, lainattavaa kirjallisuutta.

Vaasassa Oranssit päivät järjestävät SPR, Soroptimistit, UN Women, Zonta Club of Vaasa, Kansalaisopisto Alma, Vaasan kaupungin museot, kirjastot, Vaasan ensi- ja turvakoti sekä Rikosuhripäivystys.