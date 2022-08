Vaasassa ihastellaan erikoista lenkkeilijää, joka etenee kilometrin tunnissa, mutta menee halutessaan seinänkin läpi

Kun Lulu Marins, 30, lenkkeilee lemmikkinsä Luigin kanssa, ohikulkijoiden yleisin kysymys on "Onko toi oikea?"

Luigi, 22-vuotias sahelinsuurkilpikonna, on asustanut kesän ajan omistajansa kanssa Vaasassa.

– Luigista on tullut jo kuuluisuus täällä. Nyt meiltä jo kysellään, että missä olette lenkkeilleet tänään. Luigi kävelee noin kilometrin tunnissa mutkitellen, joten eteneminen ei ole kovin reipasta, Marins nauraa.

Kaupungilla lenkkeilevä sahelinsuurkilpikonna on melko harvinainen näky. Se on kolmanneksi suurin maakilpikonnalaji.

Tällä hetkellä Luigi on 25-kiloinen ja pituutta on noin 70 senttimetriä pää mukaan luettuna. Kilpi on 57 senttimetriä pituussuunnassa. Marins kertoo mitanneensa lemmikkinsä koon hiljattain uteliaan ohikulkijan pyynnöstä.

– Luigi on kasvanut hitaasti ja se on pieni kilpikonnarodun mittapuun mukaan. Nämä voivat kasvaa jopa 90–100-kiloisiksi. Tosin Luigilla on tullut nyt parikymppisenä valtava kasvupyrähdys, sillä kolme vuotta sitten se painoi kymmenen kiloa.