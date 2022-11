Vaasassa on satoja omaishoitajia

Infotilaisuudet omaishoitajuudesta

Kaikille avoimet ja maksuttomat tapahtumat, joissa kerrotaan omaishoitajuudesta, järjestetään Laihialla ja Vaasassa.

Laihian tilaisuus pidetään maanantaina 21.11. kello 17–19 Meijerillä osoitteessa Laihiantie 29.

Vaasan tilaisuus pidetään keskiviikkona 23.11. kello 17–19 Vuorikodin palvelukeskuksessa osoitteessa Vuorikatu 2.

Ohjelmassa on muun muassa tietoiskuja ja terveysneuvontaa. Paikalla on useita näytteilleasettajia. Esillä on myös valokuvanäyttely omaishoitajien arjesta.