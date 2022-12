Vaasassa purjehdusharrastuksen voi aloittaa myös ilman omaa venettä – Merenkyntäjät järjestää kurssin

Vesille jo ensi kesänä

Kurssille ilmoittautuminen on parhaillaan meneillään, ja Pakkasen mukaan tarkoituksena on, että oppilaat valmistuvat kurssilta juhannukseen mennessä.

– Kun kurssi on hyväksytysti suoritettu, he voivat vuokrata koulutusveneen ja lähteä seikkailemaan. Veneessä on keittiö ja nukkumismahdollisuudet, ja reissussa voi olla vaikka viikon.

Parasta purjehduksessa on Pakkasen mukaan se, kun ulapalla saa purjeet ylös ja sammuttaa moottorin, jolloin ainoa ääni on veden liplatus. Purjehtiessaan ihminen on yhteydessä luontoon.

– Sää ja ympäristö muuttuvat koko ajan, tekemistä riittää, eikä aika tule pitkäksi. Kahta samanlaista purjehdusreissua ei ole, Pakkanen fiilistelee.

Lisätietoa veneilijäkurssista saa verkkosivulta: vaasanmerenkyntajat.fi.