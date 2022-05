Vaasassa vietetään Taiteiden yötä taas elokuussa – Ohjelmaan ilmoittautumiset ovat meneillään

Vaasan Taiteiden yötä vietetään 11. elokuuta karnevaalihengessä.

Uutta on karnevaalikulkue, jossa paikalliset ryhmät voivat esittäytyä. Kulkueeseen on Vaasan kaupungin vs. kulttuurisuunnittelija Pia Kokon mukaan haettu ideaa keskieurooppalaisesta karnevaalijuhlinnasta.

Perinteisesti karnevaalit juhlistavat Kokon mukaan yhteisöllisyyttä, paikallista moninaisuutta sekä kulttuurien ja taidemuotojen kirjoa.

– Karnevaaliteema korostaa kaupunkitilan muuttumista julkiseksi performanssiksi, jossa paikkansa ottavat erilaiset kulttuuri- ja järjestötoimijat ja kaupungin korttelit väestöineen. Yritämme tuoda uudenlaista tekemistä ja osallistumismahdollisuuden kaikille.

Karnevaalikulkueen juuret juontavat paitsi Keski-Euroopan karnevaaliperinteeseen myös Vaasan Taiteiden yön ohjelmassa aiemmin pitkään olleeseen sambakulkueeseen.

Karnevaalikulkue kiertää kaupungilla tanssijoiden johtamana. Kukin kulkueeseen osallistuva ryhmä rakentaa karnevaalivaunun tai suunnittelee muutoin yhtenäisen kokonaisuuden esimerkiksi pukeutumalla samankaltaisiin vaatteisiin.

– Kulkueeseen osallistuvista kokoonpanoista järjestetään yleisöäänestys, ja paras palkitaan, Kokko sanoo.

Ilmoittautumisaika karnevaalikulkueeseen päättyy 31.5.