”Vahvalta pohjalta on helppo jatkaa” – Ekosoppi on siirtynyt uusille omistajille

Apua niin yrityksen ostajalle kuin myyjällekin

Vaasanseudun Kehitys Oy:stä eli Vasekilta ja sen osana toimivasta Uusyrityskeskus Startiasta saa apua yritysasioihin, olipa perustamassa uutta yritystä, ostamassa jo toiminnassa olevaa yritystä tai myymässä yritystä.

– Yrityskaupoissa kulkee rinnakkain useita prosesseja. Uusi yrittäjä saa perustamisneuvontaa ja tukea yrittäjäksi ryhtymiseen. Samanaikaisesti käydään läpi yritysostoa ja siinä huomioitavia seikkoja, kuten yrityskaupan rahoitusta ja sopimusasioita. Myyjää taas autamme yrityksen myyntikuntoon laittamisessa ja ostajan löytämisessä, omistajanvaihdosasiantuntija Antti Alasaari kertoo.

Vasekin ja Startian palvelut yritystoimintaa suunnitteleville ja jo yrittäjänä toimiville ovat maksuttomia ja luottamuksellisia.

– On koko Vaasan seudun etu, että kannattavien yritysten toiminta jatkuu uusien omistajien kanssa. Yrityksen ostaminen on erittäin hyvä vaihtoehto uuden yrityksen perustamiselle. Toiminta on vakiintunutta, asiakaskunta on valmiina ja usein myös laitteet ja koneet ajan tasalla. Puhumattakaan osaavasta työvoimasta, omistajanvaihdosasiantuntija Kjell Nydahl luettelee.

Vaasan seudulla on julkisessa ja hiljaisessa myynnissä tällä hetkellä yhteensä noin 60 yritystä.

– Toimivan yrityksen kanssa välttyy usein monilta alkuvaiheen haasteilta, ja uuden omistajan on helppo lähteä kehittämään yrityksen toimintaa haluamaansa suuntaan, Nydahl sanoo.

Johanna Hietikko-Koljonen