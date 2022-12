Valokuvaaja Albert Wiking matkusti Dalai-laman ja Yoko Onon perässä – Valokuvat ovat esillä Vaasan torilla ja Pohjanmaan museossa

Jotkut ihmiset ovat valmiita kärsimään ja jopa riskeeraamaan elämänsä ihmisoikeuksien ja unelmiensa puolesta.

Ruotsalainen valokuvataiteilija Albert Wiking on omistanut elämänsä heidän kuvaamiselleen.

Tukholman Fotografiskassakin ollut näyttely We Have a Dream on nyt saapunut Vaasaan ja on levittäytynyt Pohjanmaan museoon ja torille.

– Haluamme, että kuvat olisivat kaikkien saavutettavissa keskeisellä paikalla Vaasassa. Toivotaan kuitenkin, että moni innostuisi tulemaan myös museoon katsomaan lisää, sanoo näyttelyn yhteistuottaja Per Olsson.

Torilla on esillä 48 suurikokoista ja valaistua muotokuvaa, esimerkiksi Annie Lennoxin ja Garry Kasparovin muotokuvat.

Yhteensä molemmissa paikoissa on esillä noin 90 mustavalkoista muotokuvaa. Mukana on niin nuoria kuin vanhoja, useita Nobelin rauhanpalkinnon saaneita ja tuntemattomampiakin kasvoja.