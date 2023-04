Valokuvat Vaasasta 1970- ja 80-luvuilla pursuavat nostalgiaa – Esa Siltalopin näyttelyssä valokuvagalleria Ibiksessä voi tunnistaa monia tuttuja kasvoja

– Näyttelyssäni on mukana muutamia isokokoisia suurennoksia, joita yhdistää se, että niissä on hyvinpukeutuneita, juopuneita henkilöitä sammuneina kadulle. 1970-luku oli paikoin aika hurjaa Vaasassa. Tässä kuvassa mies on riisunut kravattinsa tangolle, ennen kuin on simahtanut Ylätorille.