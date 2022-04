Valtion erityiskoulu antaa tukea vaasalaislapsillekin

Pohjalaiskuntiin oltu yhteydessä

Valterin työntekijät ovat viime aikoina olleet yhteyksissä pohjalaisiin kuntiin ja opetuksen järjestäjiin ja sopineet niiden kanssa tapaamisia.

– Kartoitamme tuen tarpeita kunnissa ja kerromme palveluistamme tarkemmin. Vastaanotto on ollut myönteinen.

Kaukomaa pahoittelee, ettei kaikissa kunnissa Valterin toiminta ole ollut tuttua.

– Tunnettuvuutemme ja toimintamme alueella on melko vähäistä. Täkäläisissä kunnissa ei aina tiedetä, minkälaista apua asiantuntijoiltamme voi saada.

Valterilla on toimipisteet Helsingissä, Jyväskylässä, Mikkelissä, Kuopiossa ja Oulussa. Lisäksi sillä on kolme toimistoa, joista yksi on Vaasassa. Valterissa on töissä 50 ohjaavaa opettajaa, jotka tarjoavat palveluita koko Suomeen. Valteriin voi ottaa yhteyttä joko puhelimitse tai verkkosivuilla olevan yhteydenottolomakkeen kautta.