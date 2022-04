Vanhusten vapaaehtoisia viihdyttäjiä kaivataan kipeästi Vaasan palvelutaloihin

Elämää juoksuhaudoissa, Pihapihlaja, Heili Karjalasta, Jätkänhumppa...

Kunnon vanhanajan valssit, tangot ja humpat raikuvat Palosaarella Ruukinkartanon palvelutalon aulassa, jossa on meneillään vanhusten viihdyttämistuokio.

Mummat ja paapat kuuntelevat hartaasti, kuka hymyillen, käsiäkin taputtaen, kuka vakavampana. Muistoja tulvii mieleen, ja joillakin tanssijalkaakin vähän vipattaisi.

– Kovasti tykätään tästä. Hyvin he soittavat, ja juuri niitä kappaleita, jotka nuorena ovat jo olleet mieluisia. Tämä on meille viikon kohokohta, toteavat palvelutalossa asuvat Aili Nurmi ja Aino Luoma, kun vajaan tunnin kestänyt pienoiskonsertti on ohi.

Rouvat lähtevät huoneisiinsa lepäämään, kun taas viihdytysjoukot istuvat pöydän ääreen kertomaan vapaaehtoistyöstään ja nauttimaan palkkansa, pullakahvit.