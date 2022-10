Vapaa-ajattelijoilla Vaasassa oma hautausmaa

Vaasassa toimii yksityinen Kullervon aluehautausmaa, jota ylläpitää Vaasan Vapaa-ajattelijat. Sinne voidaan haudata muun muassa tunnustuksettomia.

Ateistit.fi-sivuston mukaan hautausmaa on saanut nimensä yhdistyksen ensimmäisen puheenjohtajan ja hautausmaan ensimmäisen vainajan Kullervo Kalervo Taijalan mukaan.

2 000 neliön alue on vuokrattu kaupungilta. Siellä on sekä syvähautoja että hautoja, joihin on haudattu vainajia vain yhteen tasoon. Hautauksia on 3–4 vuodessa, ja normaalisti kaikki ovat uurnahautauksia.

Ateistit.fi-sivuston mukaan myös muslimeja on haudattu Kullervon hautausmaalle. Ensimmäinen sinne haudattu muslimi on afganistanislaisperäinen Shahbobo Hosseini. Muslimit haudataan kasvot kohti Mekkaa ja mataliin hautoihin.

LÄHDE: ateistit.fi