Vappua juhlitaan Vaasassa monella tapaa – Taas pääsee vapputorille ja näkee monenlaisia vappuajeluita

Topelius ja toriohjelmaa

Vappuaattona eli lauantaina vapunvietto alkaa perinteisesti, kun OVVS eli korkeakoulujen yhteinen edunvalvontajärjestö järjestää Sakari Topeliuksen patsaan lakituksen Kirkkopuistikolla kello 18.

Samalla ylioppilaat painavat valkolakin päähänsä.

Vapunpäivänä eli sunnuntaina 1.5. järjestetään vapputori. Sen toteuttavat perinteisesti yhdessä SAK:n Vaasan paikallisjärjestö ry ja Vaasan Torikauppiaat ry. SAK vastaa päivän ohjelmasta ja Torikauppiaat torimyynnistä.

– On tosi hienoa päästä järjestämään tapahtuma kahden vuoden tauon jälkeen, sanoo SAK:n Vaasan paikallisjärjestön puheenjohtaja Tapio Ruostetoja.

Ohjelma alkaa kello 12 torin esiintymislavalla.

– Tänä vappuna ohjelmassa on yksi pikantti lisä orkestereiden välissä, kun Lauri ”Late” Johansson kertoo nuorisolle suunnattua sanomaa elämästään. Hän on entinen päihteiden suurkuluttaja, joka on päässyt elämään kiinni.

Juhlapuheen pitää Vasemmistoliiton kolmas varapuheenjohtaja Jouni Jussinniemi. Musiikkia tarjoilevat Jukka Takalo, The Iltavuoro ja kaksi Kuula-opiston orkesteria.

Vaasan Torikauppiaat ry:n puheenjohtaja Pia Ingo kertoo, että myyjät ovat varautuneet kunnon ryntäykseen, kun vapputoria ei ole pariin vuoteen voitu järjestää koronarajoitusten vuoksi.

– Olemme hieman leventäneet torin käytäviä, jotta tapahtuma olisi terveysturvallisesti järjestetty. Torimyyjiä on tulossa kymmeniä ympäri maata.

Perinteisten hattaroiden ja metrilakun lisäksi lapsiperheille vetonauloina ovat muun muassa pomppulinna ja possujuna.

Vappu on myös marssien ja erilaisten vappuajojen aikaa. Niistä on lisätietoa oheisessa faktalaatikossa. Perinteistä työväenmarssia ei tänä vuonna järjestetä SAK:n Vaasan seudun paikallisjärjestön puolesta.