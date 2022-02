Vasa Skidklubbin Samu Torsti odottaa innokkaana Pekingin olympialaisia

Huipulle pääseminen vaatii työtä

Alppihiihdossakin huipulle pääseminen vaatii paljon työtä.

Torsti kiittää seurassa tehtyä hyvää työtä ja valmentajien antamaa tukea hänen menestymisessään.

– Koen, että sisäinen kilpailuviettini on kova. Vuosien saatossa olen oppinut, että periksi ei anneta koskaan. Jääräpäisyys on ajanut minua urallani eteenpäin, ja koko ajan on ollut kova halu kehittyä entisestään paremmaksi.

Nuoria alppihiihtäjiä Torsti kannustaa nauttimaan urheilusta.

– Jos ei lajista nauti, harrastaminen loppuu ennemmin tai myöhemmin. Lisäksi toistoja kannattaa tehdä niin paljon kuin vain mahdollista, mikäli haluaa kehittyä.

Suomen joukkueessa Pekingissä on kolme vaasalaisurheilijaa. Alppihiihtäjä Torstin lisäksi Suomea edustaa Joni Mäki maastohiihdossa ja Otto Niittykoski yhdistetyssä.