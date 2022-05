Vau, mitä kakkuja! Paikalliset kotileipurit kertovat, miten taidokkaat luomukset syntyvät

Kaunis ja herkullinen kakku kruunaa kevään juhlat, äitienpäivän ja valmistujaiset. Moni haluaa perinteisen leipomokakun sijaan tilata kotileipurilta erilaisen, persoonallisen kakun.

Vaasalainen Elina Viisteensaari on luokanopettaja, joka leipoo kakkuja omien aikataulujensa mukaan myös muille.

– Olen maatalon tyttöjä, joten lapsesta asti olen tottunut tekemään itse kaikkea. Opiskeluaikana leivoin kaveriporukalle kakkuja, sittemmin työkavereille, hän kertoo.

Sana on kiirinyt, ja Viisteensaari on alkanut tehdä kakkuja tilauksesta toiminimellä Kakkusolisti.

– Tämä on minulle nykyään sivutyö ja harrastus, joten teen sitä omien aikataulujen mukaan. Kevään kakkusesonki on kiireistä aikaa myös päätyöni kannalta, on todistukset ja kevätjuhlat. Aika monta kertaa joudun sanomaan kyselijöille ei.