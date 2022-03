Veljeni, Leijonamieli on näyttävä esitys, mutta yksi asia hukkuu vauhdin ja toiminnan alle

Mielleyhtymiä Ukrainan sotaan

Läheisen Ruusulaakson on valloittanut pahamaineinen Tengil. Näytelmän ajoitus on maailmantilanteeseen nähden pelottavankin osuva. Ukrainan sotaan liittyvät vertauskuvat korostuvat. On vehreä laakso, jonka julma vihollinen on valloittanut. Diktaattori alistaa kansaa. On kuitenkin myös heitä, jotka nousevat sitä vastaan ja taistelevat vapauden puolesta.