Vesi yhdistää ja on tärkeässä roolissa Vaasan eläkeläisten digikamerakerhon kuvissa

Vaasan eläkeläisten digikerho on aktiivinen valokuvaharrastajien porukka. Digikerholla on säännöllisesti kilpailuja tietyistä teemoista, ja yhdessä ruoditaan vuorotellen kerholaisten ottamia kuvia.

Vaasa-lehti esittelee tässä digikerhon tämän kevään kuvasatoa. Vaikkei tällä kertaa kuvissa varsinaista teemaa ollutkaan, Vaasalle tärkeä meri tai vesistö ylipäätään näkyy jokaisessa kuvassa tavalla tai toisella.

Vaasa-lehti julkaisee Lukijoiden kuvia. Otamme niitä vastaan Whatsappilla puhelinnumerossa: 050 571 3457. Kirjoita viestiin, mitä kuvassa on, missä kuva on otettu ja kuvaajan nimi. Varmista, että sinulla on lupa lähettää kuva Vaasa-lehteen niiltä henkilöiltä, jotka ovat kuvassa.