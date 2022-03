Vestiksellä on upouudet tilat Gerbyssä – Setlementti aikoo järjestää toimintaa sekä lapsiperheille että eläkeläisille

– Toivomme, että kaikki muutkin ihmiset tulevat käymään ja kertovat, millaista toimintaa he haluavat. Olemme jo saaneet hyviä ideoita. Esimerkiksi eläkeläisille on ehdotettu liikuntakerhoa sekä tytöille ja pojille erikseen kokkikerhoa.

Tällä hetkellä iltapäivätoiminnassa on 26 lasta, ja aamupäiväryhmissä on käynyt 5–10 äitiä lasten kanssa. Kokkikerhoja on kaksi, joihin mahtuu jokaiseen kymmenen. Chill-kerhossa on 22 lasta, ja isä-lapsi-jumpassa on parhaimmillaan ollut 15–20 isää lasten lisäksi.