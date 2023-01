Vielä ehtii Kuntsin talvinäyttelyyn

Vaasan modernin taiteen museolla Kuntsilla on esillä ensi viikon loppuun asti näyttelyt kahdelta taiteilijalta, jotka molemmat on valittu Vuoden nuoreksi taiteilijaksi.

Kuntsin alakerrassa on esillä Emma Jääskeläisen (s. 1988) isoja kiviteoksia. Jääskeläinen on Vuoden nuori taiteilija 2022.

Kivi mielletään helposti jähmeäksi, ikuisesti pysyväksi materiaaliksi. Jääskeläisen käsissä kivi on muuttuva materiaali. Monumentaalisten kiviteosten työstäminen on fyysistä ja hidasta. Ison veistoksen tekeminen saattaa kestää vuoden. Teos elää, muuntuu ja kehittyy.

Materiaalinaan Jääskeläinen käyttää eniten ruusumarmoria, jota saa kivilouhokselta Norjasta. Vaaleassa kivessä on paljon vaaleanpunaisia ja vihreitäkin sävyjä.

– Kävin Norjassa opiskeluaikana ja aluksi hain sieltä itse pakettiautolla kiveä.

Norjalaista ruusumarmoria käytetään pöytätasoihin, ja onpa Kiinassa hotellikin, jossa on käytetty yksinomaan sitä.

– Olen tässä oppinut kivibisneksestä aika paljon. Minulle on tärkeää tietää, mistä materiaalini tulee.

Taiteilijalle sopii hakkelukseksi menevä materiaali.

– En halua silottaa ja kiillottaa, vaan tykkään rouhitummasta jäljestä, Jääskeläinen sanoo.

Läheiset aiheina

Jääskeläisen At Her Fingertips -näyttelyssä on mukana leikkisyyttä, huumoria ja kiven lisäksi muitakin materiaaleja, kuten villaa, hiuksia ja lippalakki.

Veistoksissa näkyvät monesti jollain lailla myös taiteilijan läheiset.

– Meillä on tiivis perheyhteisö. Arki ja taide menevät monesti sekaisin.

Esimerkiksi Night Studio -teoksessa on kuvattuna tupakkaa pitelevä käsi.

– Se on suora viittaus isääni tupakkatauolla.

Spagat-teos taas viittaa äitiin, joka aikoinaan taipui notkeasti spagaattiin.