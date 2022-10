VIFK saa ensi kesänä uuden tekonurmikentän

Kenttää on odotettu

Uusi kenttä on jo kolmas Kamratvallen, siitä järjestysnumero kolmonen nimen perässä.

IFK Vasan ensimmäinen oma kenttä valmistui Hietalahteen vuonna 1949, mutta jäi 1962 Vaasan eteläisen sisääntuloväylän – nykyisen moottoritien – alle.

Vuonna 1965 VIFK rakensi uuden kentän Hietalahteen suurin piirtein nykyisen Kaarlen kentän kohdalle. Vaasan kaupunki irtisanoi vuokrasopimuksen vuonna 1977, koska tarvitsi tilaa uudelle urheilukentälle.

– VIFK menetti kenttänsä toisen kerran saamatta korvausta. Kaupunki lupasi tuolloin, että seuralle etsitään uusi kentän paikka, ja vuosien saatossa sitä yritettiinkin. Kesti vuoteen 2020 asti, ennen kuin paikka löytyi ja lupaus realisoitui, Sparv taustoittaa.

– Kamratvallen 3:n sijainti on mainio etenkin koulujen kannalta. Rakennuttajalle on tärkeää, että kenttä on helposti lasten ja nuorten ja heidän ohjaajiensa saavutettavissa.

Hankkeen kustannusarvio ensimmäisessä rakennusvaiheessa on noin 500 000 euroa. Se ei sisällä kaksikerroksista klubirakennusta, josta on tarkoitus tulla IFK Vasan ”koti”.

– Klubirakennus ei kuulu Kamratvallenin ensimmäiseen vaiheeseen, vaan sitä pitää odottaa vielä ainakin kaksi vuotta. Tärkeintä on ensin saada kenttä ja katsomot valmiiksi, Skytte perustelee.