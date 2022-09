Viisi päivää luontoelokuvien juhlaa ja kilpailua Vaasassa

Vaasassa nähdään tällä viikolla korkeatasoisia luontoelokuvia ympäri maailmaa, kun kaupungissa järjestetään kansainvälinen Vaasa Wildlife -luontoelokuvafestivaali ja -kilpailu. Paikalle saapuu useita elokuvantekijöitä.

Tapahtuma alkaa keskiviikkona ja jatkuu sunnuntaihin saakka. Sen aikana näytetään 175 luontoelokuvaa 51 maasta. Ne osallistuvat festivaalin yhteydessä järjestettävään luontoelokuvakilpailuun, jonka palkinnot jaetaan lauantaina kello 20.30 Kulttuuritalo Fannyssa.

Festivaalissa nähdään esimerkiksi keskiviikkona ohjaaja Viviana Urionan dokumentti One World kello 20.30 Kulttuuritalo Fannyssä, ja torstaina kello 13 samassa paikassa esitetään intialaisen Jigar Nagdan elokuva Aravali – The Lost Mountains.

Pääkirjaston Draama-salissa nähdään esimerkiksi belgialaisen elokuvantekijä De Witten elokuva Liberty torstaina kello 14 ja hollantilaisen Suzanne van Leendertin elokuva Flow – An Ode to Urban Nature kello 17.

Festivaalin kunniavieras on Volker Angres, joka on Saksan television ympäristötoimittaja ja ZDF:n Planet E -sarjan tuotantojohtaja. Hänen elokuvansa The Antikythera Mechanism Narrations esittää yli 21 vuosisataa sitten luodun mekanismin, joka osoittaa tarkalleen, miltä taivas näyttäisi tulevina vuosikymmeninä.

Festivaaliin osallistuvat muun muassa ohjaaja Viviana Uriona, sosiaalisen median ammattilainen Sandra Porwollik, Suzanne van Leendert ja Jigar Nagda.

Festivaalin tuomaristoon kuuluu muun muassa kreikkalainen elokuvatuottaja, ohjaaja, säveltäjä ja West Side Mountains Doc Festin perustaja Nikos Papakostas. Myös liettualainen Julija Petrosiute on festivaalin kansainvälisen tuomariston jäsen. Hänellä on yli 15 vuoden kokemus ympäristöjournalismista, aktivismista ja viestinnästä. Tuomaristoon kuuluu myös Sari Siltavuori, joka työskentelee muun muassa yhteisötaiteilijana, käsikirjoittajana, ohjaajana ja muusikkona.

Vaasa Wildlife Festivalin ohjelma ja lisätiedot löytyvät verkkosivulta: vaasa.fi.